Результаты матчей ВХЛ на 14 сентября 2025 года

Сегодня, 14 сентября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 сентября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Динамо-Алтай» — 3:2 ОТ;

«Горняк-УГМК» – «Ижсталь» — 4:0;

ХК «Норильск» – «Ростов» — 3:2;

«Молот» – «Олимпия» — 1:0 Б;

«Югра» – «Нефтяник» — 2:1 Б;

АКМ – «Магнитка» — 2:6;

«Рязань-ВДВ» – «Южный Урал» — 1:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.