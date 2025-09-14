Сегодня, 14 сентября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 14 сентября 2025 года:
«Металлург» Нк – «Динамо-Алтай» — 3:2 ОТ;
«Горняк-УГМК» – «Ижсталь» — 4:0;
ХК «Норильск» – «Ростов» — 3:2;
«Молот» – «Олимпия» — 1:0 Б;
«Югра» – «Нефтяник» — 2:1 Б;
АКМ – «Магнитка» — 2:6;
«Рязань-ВДВ» – «Южный Урал» — 1:3.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.