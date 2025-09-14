Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 14 сентября 2025 года

Сегодня, 14 сентября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 сентября 2025 года:

«Мамонты Югры» – «Омские Ястребы» — 3:4 ОТ;

«Спутник» – «Снежные Барсы» — 7:9;

«Локо-76» – МХК «Молот» — 5:9;

«Ладья» – «Кузнецкие Медведи» — 2:3;

МХК «Динамо-Карелия» – «Сахалинские Акулы» — 2:5;

Академия СКА – «Тайфун» — 4:2.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.