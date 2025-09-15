Скидки
В «Коламбусе» высказались о переходе российского голкипера Ивана Федотова

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о переходе российского голкипера Ивана Федотова. «Филадельфия Флайерз» обменяла Федотова в «Коламбус» на выбор в шестом раунде драфта 2026 года.

«У Ивана отличные габариты, он атлетичен для вратаря такого роста и даст нашему клубу дополнительную глубину на этой позиции. Это было нашим приоритетом в межсезонье, и этот обмен помогает его реализовать», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Коламбуса»

Напомним, Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

