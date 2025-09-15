Бобровский — 36-й в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Двукратный обладатель Кубка Стэнли 36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский включён в список лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, сообщает официальный сайт лиги.

В опубликованном отрывке рейтинга лучших игроков с 40‑го по 31‑е места Бобровский оказался на 36‑й позиции.

На счету Сергея Бобровского 429 побед в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, что является лучшим показателем среди действующих вратарей и 10-м результатом за всю историю лиги. В двух последних розыгрышах плей-офф, которые стали победными для «Флориды», российский голкипер пять раз отыграл на ноль в 47 матчах.

