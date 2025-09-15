Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский — 36-й в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Бобровский — 36-й в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли 36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский включён в список лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, сообщает официальный сайт лиги.

В опубликованном отрывке рейтинга лучших игроков с 40‑го по 31‑е места Бобровский оказался на 36‑й позиции.

На счету Сергея Бобровского 429 побед в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, что является лучшим показателем среди действующих вратарей и 10-м результатом за всю историю лиги. В двух последних розыгрышах плей-офф, которые стали победными для «Флориды», российский голкипер пять раз отыграл на ноль в 47 матчах.

Видео: Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на параде

Материалы по теме
Александр Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков сезона НХЛ по версии сайта лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android