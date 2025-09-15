Скидки
Главная Хоккей Новости

«Начинай быть русским». Ларионов высказался о неприличных жестах канадца Бландизи

«Начинай быть русским». Ларионов высказался о неприличных жестах канадца Бландизи
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру нападающего Джозефа Бландизи в матче с «Ладой» (6:1), в котором форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ. 8 сентября Бландизи был удалён до конца матча с «Торпедо» (2:3 ОТ) за неприличный жест в адрес скамейки соперника и получил одноматчевую дисквалификацию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4)     2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3)     3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5)     3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5)     4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4)     5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5)     6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)    

— Как оцените полноценный дебют Бландизи? Приходилось ли ему говорить, чтобы руки держал исключительно на клюшке?
— Все итальянцы любят жестикулировать, но наши арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли и наказали его, к сожалению. Единственные слова, что были сказаны: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов. Сегодня жестов не было.

Рад, что он обретает уверенность. Бландизи провёл очень солидный матч. В североамериканском стиле, когда это было нужно. В своей зоне играл очень грамотно, делал верные ходы. Этот матч ему в актив. Приятно видеть, что он получает удовольствие от игры с партнёрами. Вся команда демонстрировала сегодня хороший хоккей, поэтому не хочется кого-то выделять — хочется выделить боевой настрой и рабочую этику, — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
