«Начинай быть русским». Ларионов высказался о неприличных жестах канадца Бландизи

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру нападающего Джозефа Бландизи в матче с «Ладой» (6:1), в котором форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ. 8 сентября Бландизи был удалён до конца матча с «Торпедо» (2:3 ОТ) за неприличный жест в адрес скамейки соперника и получил одноматчевую дисквалификацию.

— Как оцените полноценный дебют Бландизи? Приходилось ли ему говорить, чтобы руки держал исключительно на клюшке?

— Все итальянцы любят жестикулировать, но наши арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли и наказали его, к сожалению. Единственные слова, что были сказаны: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов. Сегодня жестов не было.

Рад, что он обретает уверенность. Бландизи провёл очень солидный матч. В североамериканском стиле, когда это было нужно. В своей зоне играл очень грамотно, делал верные ходы. Этот матч ему в актив. Приятно видеть, что он получает удовольствие от игры с партнёрами. Вся команда демонстрировала сегодня хороший хоккей, поэтому не хочется кого-то выделять — хочется выделить боевой настрой и рабочую этику, — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.