Расписание матчей ВХЛ на 15 сентября 2025 года

Сегодня, 15 сентября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 сентября 2025 года (время московское):

15:00. «Сокол» — «Буран»;

18:00. ЦСК ВВС — «Химик»;

18:30. ХК «Барс» — «Звезда»;

19:00. «Динамо» Спб — «Омские Крылья».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».