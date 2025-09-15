Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал клуб, претендующий на форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова

Инсайдер НХЛ назвал клуб, претендующий на форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова
Аудио-версия:
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» будут претендовать на Кирилла Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой Уайлд», сообщил журналист The Athletic Винс Меркольяно. Ранее сообщалось, что российский форвард отклонил предложение «Миннесоты» на $ 128 млн за восемь лет (кэпхит — $ 16 млн). 28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

«Слышал, что «Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.

У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из «Рейнджерс» — Игорем Шестёркиным и Владиславом Гавриковым. Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть «Миннесоту», — цитирует Меркольяно Sportskeeda.

Материалы по теме
Сага имени Капризова. Кирилл хочет выторговать больше денег или перейти в клуб-претендент?
Сага имени Капризова. Кирилл хочет выторговать больше денег или перейти в клуб-претендент?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android