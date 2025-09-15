Инсайдер НХЛ назвал клуб, претендующий на форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова

«Нью-Йорк Рейнджерс» будут претендовать на Кирилла Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой Уайлд», сообщил журналист The Athletic Винс Меркольяно. Ранее сообщалось, что российский форвард отклонил предложение «Миннесоты» на $ 128 млн за восемь лет (кэпхит — $ 16 млн). 28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

«Слышал, что «Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.

У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из «Рейнджерс» — Игорем Шестёркиным и Владиславом Гавриковым. Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть «Миннесоту», — цитирует Меркольяно Sportskeeda.