Игорь Ларионов рассказал, как удалось увеличить результативность хоккеистов СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о результативности петербургского клуба. За два последних матча хоккеисты СКА забросили 11 шайб в ворота «Трактора» и «Лады».

— По первым двум матчам и по Турниру имени Пучкова было много вопросов к результативности СКА. Сейчас два домашних матча — 11 шайб. Что подправили, что изменили? Или просто начало «лететь»?
— Спросил у пары игроков, кто выступал в финале Кубка Гагарина три-четыре года назад. Не всё помнят — запоминают только чемпионов. Поэтому помнить Турнир Пучкова и результативность там… При всём уважении к турниру, мы его рассматривали как товарищеские матчи.

Сейчас мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском, атака с ходу, пять на пять, пять на четыре — с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей. Это, скорее всего, повлияло на те два матча, в которых мы забили много голов. Конечно же, это тренировочный процесс — мы слегка поменяли направление занятий. Может, это совпадение, но ребята стали больше искать ворота, а не просто играть по периметру и катать шайбу по площадке. Они стали действовать активно и доводить дело до бросков. Голы приносят колоссальную уверенность каждому игроку, — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

