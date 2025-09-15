Скидки
«Таким кредитом доверия не мог похвастаться даже Никитин». Пашков — о Кудашове в «Динамо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов имеет очень большой кредит доверия в клубе. Бело-голубые проиграли три матча из четырёх на старте нового сезона КХЛ.

— Можно долго копаться в проблемах — любой команды. Одни могут отметить её средний возраст, она отнюдь не молодая. Другие — психологическую усталость от средних результатов, которые «Динамо» показывает все последние годы. Третьи — избыточную роль группы легионеров, которая к тому же разрослась. Но я бы не сказал, что «Динамо» здесь уникально. Те или иные проблемы есть в каждой команде КХЛ.

— Много критики в адрес главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, не потерял ли он уверенность?
— После 10 дней чемпионата рано делать какие-то выводы. Кудашов работает в «Динамо» уже пятый сезон, накоплен большой опыт. С таким опытом нельзя потерять уверенность. Вообще, сегодня в КХЛ Кудашов — рекордсмен по доверию со стороны клуба. По нынешним меркам пять сезонов в одном клубе — это максимальный кредит доверия. Таким кредитом в своих клубах не мог похвастаться даже Игорь Никитин, что уж говорить о других тренерах. Поэтому ни о какой неуверенности речь не должна идти, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

