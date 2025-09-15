Вратарь Андрей Кареев дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Амуром»

Вратарь Андрей Кареев дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Амуром». Голкипер попал в заявку китайского клуба на матч и начнёт встречу с первых минут. Запасным голкипером «драконов» стал Андрей Тихомиров, который впервые попал в заявку китайского клуба. Матч пройдёт сегодня, 15 сентября, и начнётся в 12:15 мск.

Фото: «Шанхайские Драконы»

30-летний Кареев в прошлом сезоне провёл 15 матчей за «Витязь», в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

Для китайского клуба этот матч станет первым выездным в текущем сезоне. Ранее клуб представил игровую форму для гостевых матчей.