Вратарь Андрей Кареев дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Амуром»

Комментарии

Вратарь Андрей Кареев дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Амуром». Голкипер попал в заявку китайского клуба на матч и начнёт встречу с первых минут. Запасным голкипером «драконов» стал Андрей Тихомиров, который впервые попал в заявку китайского клуба. Матч пройдёт сегодня, 15 сентября, и начнётся в 12:15 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3)     2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5)     2:1 Рендулич (Душак, Меркли) – 13:02 (5x4)     3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)    

Фото: «Шанхайские Драконы»

30-летний Кареев в прошлом сезоне провёл 15 матчей за «Витязь», в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

Для китайского клуба этот матч станет первым выездным в текущем сезоне. Ранее клуб представил игровую форму для гостевых матчей.

Комментарии
