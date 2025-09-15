Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Одни из лучших рук, которые я видел». В «Айлендерс» впечатлились игрой Шабанова

«Одни из лучших рук, которые я видел». В «Айлендерс» впечатлились игрой Шабанова
Аудио-версия:
Комментарии

Проспект «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Маджио восторженно отозвался об игре новичка команды нападающего Максима Шабанова. Россиянин принял участие в тренировке проспектов «Айлендерс» и впечатлил окружающих своими навыками.

«У него невероятно мягкие руки, мне было очень приятно играть с ним. Он очень умный игрок. Одни из лучших рук, которые я когда-либо видел. Все отмечали, как он ловко двигался. Немногие могут выдавать такие вещи, да ещё и очень чисто. Он будет хорошим игроком в НХЛ.

«Он не из тех, кто молчит. На скамейке он говорит, что хочет увидеть на льду от меня. Так что он старается, и это отлично», — цитирует Маджио The Hockey News.

Напомним, Шабанов стал игроком «Айлендерс» в июле этого года. В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков в составе «Трактора». В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона по версии КХЛ.

Материалы по теме
Первый номер драфта НХЛ — 2025 высоко оценил игру Максима Шабанова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android