Защитник «Металлурга»: «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок Гагарина
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев оценил победу над «Ак Барсом» (6:3) и сообщил, что казанский клуб решит проблемы в обороне и будет претендтовать на Кубок Гагарина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5) 0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5) 0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5) 0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4) 0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3) 1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5) 2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5) 3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4) 3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)
— Тебя «Ак Барс», пропускающий дома по шесть шайб в последних матчах, удивляет?
— Думаю, они разберутся, это хорошая команда. У нас получилось, всё залетело. Не могу сказать, как было в прошлых играх здесь. У нас было тоже много моментов, раньше была слабая реализация, но вот всё получилось и все забили. Здесь классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Подбор хоккеистов хороший. Думаю, «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок [Гагарина], — цитирует Яковлева Metaratings.
