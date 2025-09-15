Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Металлурга»: «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок Гагарина

Защитник «Металлурга»: «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок Гагарина
Комментарии

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев оценил победу над «Ак Барсом» (6:3) и сообщил, что казанский клуб решит проблемы в обороне и будет претендтовать на Кубок Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

— Тебя «Ак Барс», пропускающий дома по шесть шайб в последних матчах, удивляет?
— Думаю, они разберутся, это хорошая команда. У нас получилось, всё залетело. Не могу сказать, как было в прошлых играх здесь. У нас было тоже много моментов, раньше была слабая реализация, но вот всё получилось и все забили. Здесь классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Подбор хоккеистов хороший. Думаю, «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок [Гагарина], — цитирует Яковлева Metaratings.

Материалы по теме
Видео
Пять заброшенных шайб в первом периоде помогли «Металлургу» обыграть «Ак Барс» в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android