Защитник «Металлурга»: «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок Гагарина

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев оценил победу над «Ак Барсом» (6:3) и сообщил, что казанский клуб решит проблемы в обороне и будет претендтовать на Кубок Гагарина.

— Тебя «Ак Барс», пропускающий дома по шесть шайб в последних матчах, удивляет?

— Думаю, они разберутся, это хорошая команда. У нас получилось, всё залетело. Не могу сказать, как было в прошлых играх здесь. У нас было тоже много моментов, раньше была слабая реализация, но вот всё получилось и все забили. Здесь классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Подбор хоккеистов хороший. Думаю, «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок [Гагарина], — цитирует Яковлева Metaratings.