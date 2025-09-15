«Амур» провёл раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом

«Амур» провёл раскатку перед матчем с «Шанхай Дрэгонс» в форме с тигром и драконом. На данный момент идёт первый период — счёт 2:0 в пользу «Амура».

«На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр. Его глаза сияли, как два солнца на рассвете, а шаги были подобны ударам грома. Тигр был хранителем земли — он защищал людей от злых духов и ударов стихии», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба.

Также хоккеисты «Амура» прибыли на матч на велорикшах. «Как будто в Шанхае побывали и на велорикше покатались», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Для китайского клуба этот матч стал первым выездным в текущем сезоне. Ранее клуб представил игровую форму для гостевых матчей.