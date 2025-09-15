«Амур» провёл раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом
Поделиться
«Амур» провёл раскатку перед матчем с «Шанхай Дрэгонс» в форме с тигром и драконом. На данный момент идёт первый период — счёт 2:0 в пользу «Амура».
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3) 2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5) 2:1 Рендулич (Душак, Меркли) – 13:02 (5x4) 3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)
«На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр. Его глаза сияли, как два солнца на рассвете, а шаги были подобны ударам грома. Тигр был хранителем земли — он защищал людей от злых духов и ударов стихии», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба.
Также хоккеисты «Амура» прибыли на матч на велорикшах. «Как будто в Шанхае побывали и на велорикше покатались», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Для китайского клуба этот матч стал первым выездным в текущем сезоне. Ранее клуб представил игровую форму для гостевых матчей.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
05:50
-
04:56
- 14 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
22:55
-
22:42
-
22:23
-
22:23
-
21:50
-
21:30
-
21:10
-
20:58
-
20:54