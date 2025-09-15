Скидки
«Амур» провёл раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом

«Амур» провёл раскатку перед матчем с «Шанхай Дрэгонс» в форме с тигром и драконом. На данный момент идёт первый период — счёт 2:0 в пользу «Амура».

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3)     2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5)     2:1 Рендулич (Душак, Меркли) – 13:02 (5x4)     3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)    

«На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр. Его глаза сияли, как два солнца на рассвете, а шаги были подобны ударам грома. Тигр был хранителем земли — он защищал людей от злых духов и ударов стихии», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба.

Также хоккеисты «Амура» прибыли на матч на велорикшах. «Как будто в Шанхае побывали и на велорикше покатались», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Для китайского клуба этот матч стал первым выездным в текущем сезоне. Ранее клуб представил игровую форму для гостевых матчей.

