Главный тренер фарм-клуба «Айлендерс» рассказал, чем его впечатлил Максим Шабанов

Главный тренер фарм-клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Рокки Томпсон высказался об игре нападающего Максима Шабанова. Россиянин принял участие в тренировке проспектов «Айлендерс» и впечатлил окружающих своими навыками.

«У него хороший набор навыков. Мне кажется, он хорошо контролировал свой бросок. Как я уже говорил в прошлый раз, меня впечатлило то, что он отлично проводит силовые приёмы, и это правильно, ведь он обладает отличным катанием. Он любит соревноваться, на тренировках видно, что в нём есть дух соперничества, и это здорово, этому нельзя научить.

Так что он хорошо справился, в игре один на один можно увидеть некоторые его навыки владения шайбой. Будет интересно, когда он начнёт играть в хоккей, потому что тогда можно будет увидеть, как эти навыки применяются в игре пять на пять», — цитирует Томпсона The Hockey News.