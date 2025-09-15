«Авангард» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск
Поделиться
Сегодня, 15 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и минским «Динамо». Игра на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Обе команды одержали по две победы в трёх матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В Омске «Динамо» одержало победу со счётом 5:2. В столице Беларуси «Авангард» праздновал победу в серии буллитов со счётом 5:4.
Это будет четвёртая игра из пятиматчевой выездной серии минского «Динамо».
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
05:50
-
04:56
- 14 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
22:55
-
22:42
-
22:23
-
22:23