«Авангард» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 15 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и минским «Динамо». Игра на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Обе команды одержали по две победы в трёх матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В Омске «Динамо» одержало победу со счётом 5:2. В столице Беларуси «Авангард» праздновал победу в серии буллитов со счётом 5:4.

Это будет четвёртая игра из пятиматчевой выездной серии минского «Динамо».