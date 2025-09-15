Скидки
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Это будет первый матч для «Автомобилиста» на домашней площадке в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский клуб одержал две победы в трёх выездных матчах сезона. В предыдущем матче эти команды встречались между собой в Уфе, где победу одержал «Автомобилист» со счётом 4:1.

В текущем сезоне запланированы четыре матча между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым».


