«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00
Сегодня, 15 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет первый матч для «Автомобилиста» на домашней площадке в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский клуб одержал две победы в трёх выездных матчах сезона. В предыдущем матче эти команды встречались между собой в Уфе, где победу одержал «Автомобилист» со счётом 4:1.
В текущем сезоне запланированы четыре матча между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым».
