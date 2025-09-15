Защитник «Торпедо» высказался об изменениях в игре команды после ухода Ларионова

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал об изменениях в нижегородской команде после ухода главного тренера Игоря Ларионова. «Торпедо» одержало четыре победы подряд и остаётся единственной командой в новом сезоне КХЛ, не потерпевшей ни одного поражения.

— «Торпедо» на данный момент — единственная команда в КХЛ, не потерпевшая ни одного поражения. Радует этот факт?

— Я рад за ребят, за руководство, тренерский штаб, лично за Алексея Геннадьевича [Исакова]. Делается большая работа, которую никто не видит. Мы не смотрим, на какой строчке идём, чемпионат только начался, просто приятно побеждать. На каждый матч мы настраиваемся отдельно, не глядя на то, сколько выиграли и сколько матчей впереди. Следующий соперник у нас «Сочи», будем разбирать их.

— Сильно поменялись требования со сменой тренерского штаба?

— Достаточно много изменений. Мы смотрим много видео — у Алексея Геннадьевича есть своё видение хоккея, он нам его прививает, как вы можете заметить, оно работает. Уже со сборов мы начали перестраиваться, это приносит результат.

— Вам легче было перестроиться, учитывая, что вы играли в команде «Торпедо-Горький» под руководством Исакова?

— Возможно, мне это помогло. Можно сказать, что я экстерном прошёл тактическую подготовку Алексея Геннадьевича, когда играл под его руководством в «Горьком». Но всё равно сейчас немного отличается, КХЛ — другая лига. Так что здесь я привыкал так же, как и другие ребята, — цитирует Конюшкова Sport24.