Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026

КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар, защитник череповецкой «Северстали» Янни Калдис и нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук признаны лучшими игроками первой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Рыбар стал лучшим вратарём недели в третий раз в карьере. Патрик одержал две победы в трёх матчах, отразив 92,92% бросков по своим воротам с коэффициентом надёжности 2,6.

Калдис в четырёх матчах набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «+5». На его счету восемь заблокированных бросков. Канадец признан лучшим защитником недели впервые в карьере.

Гончарук стал лучшим нападающим во второй раз в карьере. Он провёл четыре матча, в которых заработал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1». На его счету 13 силовых приёмов, три блокированных броска, два отбора и один перехват.

Лучшим новичком первой недели КХЛ стал нападающий петербургского СКА Матвей Поляков. 21-летний форвард провёл четыре матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Также Поляков провёл два силовых приёма и совершил два отбора шайбы.

Материалы по теме
«Торпедо» не знает поражений, «Ак Барс» снова пропустил шесть шайб дома. Итоги дня КХЛ
Видео
«Торпедо» не знает поражений, «Ак Барс» снова пропустил шесть шайб дома. Итоги дня КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android