КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар, защитник череповецкой «Северстали» Янни Калдис и нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук признаны лучшими игроками первой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Рыбар стал лучшим вратарём недели в третий раз в карьере. Патрик одержал две победы в трёх матчах, отразив 92,92% бросков по своим воротам с коэффициентом надёжности 2,6.

Калдис в четырёх матчах набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «+5». На его счету восемь заблокированных бросков. Канадец признан лучшим защитником недели впервые в карьере.

Гончарук стал лучшим нападающим во второй раз в карьере. Он провёл четыре матча, в которых заработал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1». На его счету 13 силовых приёмов, три блокированных броска, два отбора и один перехват.

Лучшим новичком первой недели КХЛ стал нападающий петербургского СКА Матвей Поляков. 21-летний форвард провёл четыре матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Также Поляков провёл два силовых приёма и совершил два отбора шайбы.