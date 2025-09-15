Скидки
Главная Хоккей Новости

Амур — Шанхайские Драконы, результат матча 15 сентября 2025 года, счет 5:4, КХЛ 2025/2026

«Амур» одолел «Шанхайских Драконов» в первом домашнем матче
Сегодня, 15 сентября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3)     2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5)     2:1 Рендулич (Душак, Меркли) – 13:02 (5x4)     3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)     3:2 Меркли (Рендулич, Валенцов) – 41:20 (5x5)     3:3 Меркли (Душак, Бишофф) – 44:35 (5x5)     4:3 Ли (Гиздатуллин, Мищенко) – 50:48 (5x5)     5:3 Слепец (Шварёв, Воронков) – 51:23 (5x5)     5:4 Эллис (Меркли, Кленденинг) – 57:42 (6x5)    

В составе «Амура» отличились Алекс Бродхёрст, Иван Мищенко, Сергей Дубакин, Олег Ли и Кирилл Слепец. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич, Ник Меркли (дважды) и Макс Эллис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Амур» провёл три матча: с «Сибирью» (2:0), с «Барысом» (3:4 Б) и с «Авангардом» (1:2). «Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и над «Локомотивом» (4:1), а также потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б).

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
