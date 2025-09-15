«Амур» одолел «Шанхайских Драконов» в первом домашнем матче

Сегодня, 15 сентября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 5:4.

В составе «Амура» отличились Алекс Бродхёрст, Иван Мищенко, Сергей Дубакин, Олег Ли и Кирилл Слепец. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич, Ник Меркли (дважды) и Макс Эллис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Амур» провёл три матча: с «Сибирью» (2:0), с «Барысом» (3:4 Б) и с «Авангардом» (1:2). «Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и над «Локомотивом» (4:1), а также потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б).