«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» во Владивостоке

Сегодня, 15 сентября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 17-й минуте нападающий Кайл Олсон забил первый гол и вывел дальневосточную команду вперёд. На 52-й минуте форвард Иван Муранов удвоил преимущество хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Сибири» в серии буллитов со счётом 2:1.

Ранее «Адмирал» также провёл две встречи: с «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) и с ЦСКА (0:1). На счету «Сибири» было одно поражение от «Амура» (0:2).