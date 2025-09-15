Скидки
Адмирал — Сибирь, результат матча 15 сентября 2025 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» во Владивостоке
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Олсон (Тимашов, Солянников) – 16:28 (5x4)     2:0 Муранов (Дарьин) – 51:10 (5x5)    

На 17-й минуте нападающий Кайл Олсон забил первый гол и вывел дальневосточную команду вперёд. На 52-й минуте форвард Иван Муранов удвоил преимущество хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Сибири» в серии буллитов со счётом 2:1.

Ранее «Адмирал» также провёл две встречи: с «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) и с ЦСКА (0:1). На счету «Сибири» было одно поражение от «Амура» (0:2).

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
