«Грех жаловаться». Цыплаков — о контракте на два года и $ 2,25 млн за сезон с «Айлендерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков прокомментировал свой новый контракт с клубом.

— Расскажите о ситуации с арбитражным судом в НХЛ — вы подали иск, но в итоге стороны договорились до слушания, назначенного на 29 июля. Как происходил этот процесс?

— В целом по поводу арбитража чего-то определённого сказать нечего. Мне предложили контракт, который нас не устроил, и мы решили подать документы в арбитраж. В течение месяца-полутора мы вели переговоры, искали точки соприкосновения, и в итоге всё закончилось хорошо. За пару дней до слушания нам удалось договориться по контракту.

— Контракт на два года с зарплатой $ 2,25 млн в год — вы довольны итоговыми условиями?

— Да, я доволен контрактом, грех жаловаться.

— Был ли вариант отказаться от предложения клуба — либо согласиться сразу, либо идти до арбитража?

— Конечно, варианты были. Это всё решалось мной и агентами. Они мне тоже помогали, советовали. Но ответ был за мной. Поэтому даже до арбитража можно было дотянуть и выбить один год, но другой по деньгам, — приводит слова Цыплакова сайт хоккейного агентства Winners.