Директор «Металлурга»: у Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что в контракте главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина нет задачи выиграть Кубок Гагарина.

— У Андрея Разина по окончании нынешнего сезона истекает контракт. Он приходил в 2023 году в «Металлург» на условиях, что в первые два сезона выиграет Кубок Гагарина. Ему удалось решить задачу в первый же сезон. После вылета в первом раунде прошлой регулярки его будущее сильно зависит от результатов ближайшего плей-офф?

— Во-первых, у него в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина.

— А на словах была?

— На словах была. Но, наверное, каждый топ-клуб в любом случае ставит такие задачи — это нормально. Задача у «Металлурга» каждый год стоит одна — лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина. В прошлом сезоне немного не получилось, но сейчас снова работаем на то, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск, — приводят слова Жлобы «Известия».