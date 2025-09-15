Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Металлурга»: у Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина

Директор «Металлурга»: у Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что в контракте главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина нет задачи выиграть Кубок Гагарина.

— У Андрея Разина по окончании нынешнего сезона истекает контракт. Он приходил в 2023 году в «Металлург» на условиях, что в первые два сезона выиграет Кубок Гагарина. Ему удалось решить задачу в первый же сезон. После вылета в первом раунде прошлой регулярки его будущее сильно зависит от результатов ближайшего плей-офф?
— Во-первых, у него в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина.

— А на словах была?
— На словах была. Но, наверное, каждый топ-клуб в любом случае ставит такие задачи — это нормально. Задача у «Металлурга» каждый год стоит одна — лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина. В прошлом сезоне немного не получилось, но сейчас снова работаем на то, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск, — приводят слова Жлобы «Известия».

Материалы по теме
Андрей Разин отреагировал на предложение заменить его искусственным интеллектом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android