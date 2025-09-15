Пашков: ставка на легионеров в худшую сторону отражается на уровне нашего хоккея

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что многие клубы КХЛ уделяют мало внимания молодым хоккеистам и в основном «ведут охоту» за возрастными игроками и легионерами.

— Нынешний тренерский штаб «Динамо» критикуют ещё за прохладное отношение к молодым хоккеистам. По делу?

— Это проблема не только «Динамо», но и многих других команд КХЛ. Они ведут охоту за возрастными хоккеистами и легионерами, о молодёжи вспоминают по остаточному принципу. Вообще, с молодёжью нужно много работать — и она даст результат не сегодня, а в лучшем случае завтра или послезавтра.

Но не у всех тренеров есть пять лет, как у Кудашова. Поэтому и делается ставка на тех же легионеров, что в худшую сторону отражается на уровне всего нашего хоккея. В «Динамо» из молодых в последние годы состоялся разве что форвард Рашевский. В последнем матче за Омск он мне понравился — возмужал, настроился на бывшую команду.

— Почему именно «Динамо» по большому счёту перестало производить молодые таланты?

— С молодёжью нужно в первую очередь работать на тренировках, буквально водить за руку, разъяснять и показывать. Игры для молодых — это уже дополнительный процесс для роста, закрепление пройденного на тренировках. Сегодня в КХЛ у нас потогонная система, матч идут один за другим, для полноценного тренировочного процесса нет времени. Думаю, я ответил на ваш вопрос, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.