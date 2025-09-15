Вадим Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Адмирала»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Было предостаточно хороших моментов, я имею в виду качество игры. Два периода были равные, здорово держал нить игры наш вратарь и вратарь соперника, предостаточно было выходов и один в ноль, и два в один. В большинстве Уилсон не забил на дальней штанге, не поднял шайбу. К сожалению, пока у нашей команды не получается реализация моментов при такой равной игре. Соперник здорово действовал по счёту, на контратаке в простой ситуации, нас четверо, а их — двое, забивает второй гол. Скажу, что при такой игре нужна реализация моментов.

— Слабую реализацию моментов можно чем-то объяснить? Есть понимание, как исправить ситуацию, или мы драматизируем?

— Наверное. Это ваша работа. Мы видим те моменты, которые создаём, что тут поделать? У нас есть игроки, которые по 40 очков за сезон набирали, они должны исполнять. На данный момент так.

— В прошлом сезоне «Сибирь» была лидером по большинству, в этом — нет. В чём проблема?

— Начало сезона. В том году только к домашней серии начали забивать. Надеемся, что прорвёт. Ну и не надо забывать, что в том сезоне были другие игроки. Тренируем, делаем, разбираем игры, разбирает и наш соперник. Важно забить и почувствовать уверенность, нам этого не хватает, — цитирует Епанчинцева пресс-служба клуба.