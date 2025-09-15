Скидки
Хоккей

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев оценил победу над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе над «Сибирью» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Олсон (Тимашов, Солянников) – 16:28 (5x4)     2:0 Муранов (Дарьин) – 51:10 (5x5)    

«Сложный матч для нас с учётом графика игр. Команда не до конца восстановилась после матча в Новосибирске, было мало времени на адаптацию. Не хватало резкости и свежести. Тем ценнее эта победа. Практически с самого начала остались в пять защитников, легла большая нагрузка на всю команду. Ребята – молодцы. Видно, что тяжело входили в игру в первом периоде. Во втором и третьем мы достучались, организация игры стала лучше, были правильные действия. В третьем периоде терпели, ждали своего шанса, дождались – и реализовали.

Очень приятно провести первую игру на домашней арене, болельщики соскучились, это было видно. Мы выиграли – и это приятно. За тринадцать попыток большинства у «Адмирала» всего одна заброшенная шайба? Мы работаем, Москва не сразу строилась. Павлу Коледову попала шайба в незащищённое место, пока степень травмы неизвестна», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Комментарии
