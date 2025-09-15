«Это была классная игра». Галлан — о поражении «Шанхайских Драконов» от «Амура»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Амура» (4:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Это была классная игра. Нам приходилось достаточно много отыгрываться, догонять. У нас получилось это сделать. Очень много удалялись, делали ошибки, но и соперник тоже. Забили много голов, это была весёлая игра. Но для нас проблема – большое количество удалений в последнее время, это нужно исправлять.

Конкретно у меня не было специальной подготовки перед подготовкой поездки на Дальний Восток. Как вы сказали, для меня это всё-таки новая лига. Тут, скорее, принимал решения по организации персонал, медики – люди, которые работают в команде. Они решили, что нам надо приехать в день игры. Я к этому решению особо не был причастен. Однако мне очень понравилось, как команда проявила себя, энергетика – всё было.

Да, в первом периоде мы недоработали в каких-то моментах. Но в целом игра была неплохой: если бы мне ещё раз надо было решить, как поступить с приездом, я думаю, мы бы поступили так же. Честно говоря, не знаю, с чем связана наша плохая игра в первом периоде. Я хотел бы найти ответ на этот вопрос. Мы готовились к этому матчу так же, как и к другим. Играли в свою игру. Думаю, основной момент кроется в том, что мы провели слишком много времени в своей зоне. Много удалялись, сложно создавать моменты, столько играя в меньшинстве.

Две пропущенных шайбы за 30 секунд? Начало третьего периода получилось неплохим, дважды забили и вернулись в игру, но потом удалились, пропустили сразу после окончания меньшинства. Отыгрывались, снова пропускали – инициатива переходила из рук в руки. Но третий период в целом был неплохим, были моменты, которые понравились», — приводит слова Галлана официальный сайт КХЛ.