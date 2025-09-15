Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» Гальченюк высказался о победе над «Шанхайскими Драконами»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил победу над «Шанхайскими Драконами» (5:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3)     2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5)     2:1 Рендулич (Меркли, Душак) – 13:02 (5x4)     3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)     3:2 Меркли (Рендулич) – 41:20 (5x5)     3:3 Меркли (Душак, Бишофф) – 44:35 (5x5)     4:3 Ли (Гиздатуллин, Мищенко) – 50:48 (5x5)     5:3 Слепец (Шварёв, Воронков) – 51:23 (5x5)     5:4 Эллис (Меркли, Кленденинг) – 57:42 (6x5)    

«Ждали очень трудной игры. Спасибо болельщикам, погнали нас вперёд. Мы хотели играть активно, но понимали, что соперник – очень сильная команда. Ждали такой обоюдоострой игры. Спасибо ребятам, что не сделали полшага назад, а сделали шаг вперёд. Я брал Никиту Евсеева специально под игру в спецбригадах. Я им доволен. У меня был с ним телефонный разговор перед тем, как мы его сюда взяли. Я ему обозначил своё видение, его роль. Он выполняет свою работу отлично, для меня это не сюрприз.

Неудачный старт третьего периода? Ошибки неизбежны, главное – упасть и подняться. Повторюсь, мы не сделали даже полшага назад, а сделали шаг вперёд, это самое главное. Я где-то внутри чувствовал, что может что-то произойти. Спасибо ребятам, они были готовы. Много удалений? Не скажу, что в Новосибирске или в Омске было больше удалений. Пожалуйста, не вешайте ярлыки. После предсезонки мы изменились, поговорили про игровую дисциплину. Улучшили показатели и продолжаем над ними работать.

Почему Олег Ли и Матвей Заседа много играют на точке? Где-то это моя инициатива, где-то сами ребята решают. Отсутствие Дыбленко? Это внутренняя кухня, не хочется распространяться, извините. Отсутствие Кэма Ли – тренерское решение. Акмальдинов работает, скажем так, стоит в очереди. У нас ротация, сильная конкуренция в защитной линии. Он ждёт своего часа. Мы хотели взять праворукого защитника, но не получилось. Когда у нас уже был комплект, снова появился вариант с праворуким, но я не мог отчислить человека, который прошёл весь тренинг-кэмп, и поменять на другого из-за хвата. Акмальдинова взяли с прицелом на будущее команды. Он работает, вникает в нашу систему и скоро будет готов. Грачёв усердно работает над своим восстановлением. Сегодня вышел на лёд, усердно работал, думаю, скоро выйдет. Свечников нет, не скоро появится. У него что-то с коленом, нужно обследование, мы не знаем пока, что с ним. Очень жаль», — приводит слова Гальченюка сайт КХЛ.

