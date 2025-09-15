Нападающий «Лады» Алтыбармакян дисквалифицирован на пять матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА – «Лада». Нападающий тольяттинского клуба Андрей Алтыбармакян был дисквалифицирован на пять матчей за бросок шайбы в сторону арбитра и оштрафован. «Лада» проиграла со счётом 1:6.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Лады» Андрея Алтыбармакяна по п.1.28. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении Судьи), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.2 Дисциплинарного регламента КХЛ Хоккеист (представитель команды), наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в одной игре, получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф. Таким образом, дисквалификация Алтыбармакяна составит пять матчей», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».