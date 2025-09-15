Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Лады» Алтыбармакян дисквалифицирован на пять матчей

Нападающий «Лады» Алтыбармакян дисквалифицирован на пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА – «Лада». Нападающий тольяттинского клуба Андрей Алтыбармакян был дисквалифицирован на пять матчей за бросок шайбы в сторону арбитра и оштрафован. «Лада» проиграла со счётом 1:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4)     2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3)     3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5)     3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5)     4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4)     5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5)     6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)    

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Лады» Андрея Алтыбармакяна по п.1.28. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении Судьи), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.2 Дисциплинарного регламента КХЛ Хоккеист (представитель команды), наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в одной игре, получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф. Таким образом, дисквалификация Алтыбармакяна составит пять матчей», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
СКА забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android