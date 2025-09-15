Скидки
Хоккей Новости

Нападающий «Амура» Олег Ли оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Комментарии

Нападающий «Амура» Олег Ли поделился своими эмоциями после победы над «Шанхайскими Драконами» (5:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3)     2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5)     2:1 Рендулич (Меркли, Душак) – 13:02 (5x4)     3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)     3:2 Меркли (Рендулич) – 41:20 (5x5)     3:3 Меркли (Душак, Бишофф) – 44:35 (5x5)     4:3 Ли (Гиздатуллин, Мищенко) – 50:48 (5x5)     5:3 Слепец (Шварёв, Воронков) – 51:23 (5x5)     5:4 Эллис (Меркли, Кленденинг) – 57:42 (6x5)    

— Очень хорошая игра, отличное начало, темп высокий, ребята и правда молодцы! Особенно хорошо в большинстве сыграли. А вот в начале третьего периода немного потеряли концентрацию, но я очень рад, что мы нашли в себе силы дожать соперника и выиграть такую важную для нас игру. Это прекрасный шажочек для восстановления команды. Такие тяжёлые игры нам на руку — мы сплачиваемся и высокомотивированы играть вместе.

— Игра была словно эмоциональные качели — это следствие стартового матча дома?
— Нельзя предугадать счёт, конечно, были эмоции. Самое главное, что мы дотерпели эту игру до конца, — приводит слова Ли пресс-служба «Амура».

Комментарии
