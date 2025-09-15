Нападающий «Амура» Олег Ли оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Нападающий «Амура» Олег Ли поделился своими эмоциями после победы над «Шанхайскими Драконами» (5:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Очень хорошая игра, отличное начало, темп высокий, ребята и правда молодцы! Особенно хорошо в большинстве сыграли. А вот в начале третьего периода немного потеряли концентрацию, но я очень рад, что мы нашли в себе силы дожать соперника и выиграть такую важную для нас игру. Это прекрасный шажочек для восстановления команды. Такие тяжёлые игры нам на руку — мы сплачиваемся и высокомотивированы играть вместе.

— Игра была словно эмоциональные качели — это следствие стартового матча дома?

— Нельзя предугадать счёт, конечно, были эмоции. Самое главное, что мы дотерпели эту игру до конца, — приводит слова Ли пресс-служба «Амура».