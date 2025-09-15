Защитник СКА Тревор Мёрфи набрал 200 очков в КХЛ

Защитник СКА Тревор Мёрфи отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» (6:1) и набрал 200 очков в лиге. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Вчера Тревор Мёрфи успевал и в атаке, и в обороне, и за партнёров по команде заступаться, а ещё добрался до 200 очков в КХЛ – для защитника цифра особенно солидная! Поздравляем с мощным достижением и не сомневаемся, что впереди ещё много-много результативных матчей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь Ред Стар». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 305 матчей. В сезоне-2024/2025 он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.