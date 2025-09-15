Защитник СКА Тревор Мёрфи набрал 200 очков в КХЛ

Защитник СКА Тревор Мёрфи отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» (6:1) и набрал 200 очков в лиге. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
«Вчера Тревор Мёрфи успевал и в атаке, и в обороне, и за партнёров по команде заступаться, а ещё добрался до 200 очков в КХЛ – для защитника цифра особенно солидная! Поздравляем с мощным достижением и не сомневаемся, что впереди ещё много-много результативных матчей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь Ред Стар». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 305 матчей. В сезоне-2024/2025 он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.
- 15 сентября 2025
-
19:06
-
18:46
-
18:22
-
18:08
-
17:58
-
17:36
-
17:14
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:54
-
15:34
-
15:16
-
15:04
-
14:44
-
14:42
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00