Защитник СКА Тревор Мёрфи набрал 200 очков в КХЛ

Защитник СКА Тревор Мёрфи отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» (6:1) и набрал 200 очков в лиге. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4)     2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3)     3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5)     3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5)     4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4)     5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5)     6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)    

«Вчера Тревор Мёрфи успевал и в атаке, и в обороне, и за партнёров по команде заступаться, а ещё добрался до 200 очков в КХЛ – для защитника цифра особенно солидная! Поздравляем с мощным достижением и не сомневаемся, что впереди ещё много-много результативных матчей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь Ред Стар». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 305 матчей. В сезоне-2024/2025 он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.

