Хоккейный клуб «Капитан» из МХЛ переехал из Ступина в Балашиху

«Капитан», который является фарм-клубом «Сочи», проведёт сезон-2024/2025 в Молодёжной хоккейной лиге в Балашихе на «Арене Балашиха», сообщает пресс-служба южного клуба. Ранее «Капитан» выступал на арене имени В. Боброва в Ступине.

«Хоккейный клуб «Сочи» информирует, что в связи с отсутствием возможности выполнить требования Технического регламента МХЛ на ледовой арене имени В. Боброва в подмосковном Ступине, предстоящий сезон Молодёжной хоккейной лиги команда «Капитан» проведёт в Балашихе на «Арене Балашиха». Первый домашний матч «Капитан» сыграет в Балашихе 17 сентября против ярославского «Локо».

«Капитан» вошёл в систему «Сочи» в 2017 году и всё это время выступал в Ступине, ощущая огромную поддержку преданных болельщиков. Они всегда были рядом с командой – и в дни ярких побед, и во время тяжёлых поражений. Мы искренне надеемся увидеть болельщиков из Ступина на домашних играх «Капитана» в подмосковной Балашихе. И, конечно, будем рады новым болельщикам, которые будут поддерживать наших молодых игроков на трибунах «Арены-Балашиха».

Ступино, спасибо за всё. Привет, Балашиха», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.