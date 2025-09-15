Неделя Звёзд Хоккея — 2026 пройдёт в Екатеринбурге

Неделя Звёзд Хоккея — 2026 состоится в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 15 сентября, КХЛ и правительство Свердловской области подписали соглашение о проведении мероприятия на открытой в 2025 году «УГМК-Арене», вмещающей более 12 тыс. зрителей.

«Наше титульное мероприятие Неделя Звёзд Хоккея продолжает открывать новые регионы и города. В 2026 году это событие пройдёт в Екатеринбурге. С 6 по 8 февраля «УГМК Арену» ждёт три дня звёздного хоккея с участием лучших хоккеистов МХЛ и КХЛ. Благодарим руководство Свердловской области за интерес и готовность провести звездный уикенд. И приглашаем всех болельщиков стать частью этого события!» — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова сайт КХЛ.

Свердловская область станет восьмым регионом, который примет Неделю Звёзд Хоккея. 6 февраля 2026 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а с 7 по 8 февраля – Матч звёзд КХЛ. Отмечается, что в Екатеринбурге Неделя Звёзд Хоккея пройдёт в новом формате, когда за один уикенд сыграют лучшие игроки как МХЛ, так и КХЛ.