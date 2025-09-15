Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Неделя Звёзд Хоккея — 2026 пройдёт в Екатеринбурге

Неделя Звёзд Хоккея — 2026 пройдёт в Екатеринбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Неделя Звёзд Хоккея — 2026 состоится в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 15 сентября, КХЛ и правительство Свердловской области подписали соглашение о проведении мероприятия на открытой в 2025 году «УГМК-Арене», вмещающей более 12 тыс. зрителей.

«Наше титульное мероприятие Неделя Звёзд Хоккея продолжает открывать новые регионы и города. В 2026 году это событие пройдёт в Екатеринбурге. С 6 по 8 февраля «УГМК Арену» ждёт три дня звёздного хоккея с участием лучших хоккеистов МХЛ и КХЛ. Благодарим руководство Свердловской области за интерес и готовность провести звездный уикенд. И приглашаем всех болельщиков стать частью этого события!» — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова сайт КХЛ.

Свердловская область станет восьмым регионом, который примет Неделю Звёзд Хоккея. 6 февраля 2026 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а с 7 по 8 февраля – Матч звёзд КХЛ. Отмечается, что в Екатеринбурге Неделя Звёзд Хоккея пройдёт в новом формате, когда за один уикенд сыграют лучшие игроки как МХЛ, так и КХЛ.

Материалы по теме
«Торпедо» не знает поражений, «Ак Барс» снова пропустил шесть шайб дома. Итоги дня КХЛ
Видео
«Торпедо» не знает поражений, «Ак Барс» снова пропустил шесть шайб дома. Итоги дня КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android