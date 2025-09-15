Форвард «Автомобилиста» Да Коста стал 10-м игроком в истории, набравшим 500 очков в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» и набрал 500 очков в КХЛ. 36-летний Да Коста стал 10-м хоккеистом в истории в лиги, которому покорилась эта цифра.

Стефан выступает в России уже на протяжении 10 лет. При этом пять сезонов французский нападающий провёл в «Автомобилисте». Всего на счету француза 574 матча в КХЛ.

В этом году екатеринбургский клуб заключил с Да Костой новый контракт. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности «+17».