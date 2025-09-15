Форвард «Автомобилиста» Да Коста стал 10-м игроком в истории, набравшим 500 очков в КХЛ
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» и набрал 500 очков в КХЛ. 36-летний Да Коста стал 10-м хоккеистом в истории в лиги, которому покорилась эта цифра.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4) 2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4) 2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4) 3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5) 4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en) 4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)
Стефан выступает в России уже на протяжении 10 лет. При этом пять сезонов французский нападающий провёл в «Автомобилисте». Всего на счету француза 574 матча в КХЛ.
В этом году екатеринбургский клуб заключил с Да Костой новый контракт. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности «+17».
