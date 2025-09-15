«Авангард» победил минское «Динамо» в серии буллитов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

В основное время в составе «Авангарда» отличились Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Сэм Энас, Алекс Лимож (дважды) и Егор Бориков.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Авангард» потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4). Минчане также провели три встречи: со «Спартаком» (3:0), «Нефтехимиком» (3:4) и «Барысом» (3:1).