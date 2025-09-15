Скидки
Главная Хоккей Новости

Авангард — Динамо Мн, результат матча 15 сентября 2025 года, счет 5:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Авангард» победил минское «Динамо» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Шарипзянов (Окулов, Блажиевский) – 02:45 (5x5)     1:1 Энас (Пинчук, Галиев) – 17:57 (5x3)     2:1 Потуральски (Волков, Якупов) – 22:19 (5x5)     3:1 Якупов (Лажуа, Фьоре) – 34:26 (5x4)     3:2 Лимож (Хэмилтон, Мелош) – 45:42 (5x5)     3:3 Бориков (Мороз) – 45:57 (5x5)     4:3 Мартынов (Фьоре, Блажиевский) – 47:38 (5x5)     4:4 Лимож (Энас, Диц) – 51:53 (5x5)     5:4 Прохоркин – 65:00    

В основное время в составе «Авангарда» отличились Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Сэм Энас, Алекс Лимож (дважды) и Егор Бориков.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Авангард» потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4). Минчане также провели три встречи: со «Спартаком» (3:0), «Нефтехимиком» (3:4) и «Барысом» (3:1).

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
