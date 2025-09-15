Трямкин и Комаров устроили драку в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 3:1 в пользу уральского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте второго периода драку во встрече устроили защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и игрок обороны «Салавата Юлаева» Александр Комаров.

Трямкин мощным силовым приёмом отправил нападающего уфимцев Петра Хохрякова на скамейку «Автомобилиста». Комаров набросился на Никиту, после чего хоккеисты обменялись ударами и упали на лёд. По итогам эпизода игроки получили по пять минут штрафа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».