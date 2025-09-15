Трямкин и Комаров устроили драку в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Поделиться
В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 3:1 в пользу уральского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4) 2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4) 2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4) 3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5) 4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en) 4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)
На 19-й минуте второго периода драку во встрече устроили защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и игрок обороны «Салавата Юлаева» Александр Комаров.
Трямкин мощным силовым приёмом отправил нападающего уфимцев Петра Хохрякова на скамейку «Автомобилиста». Комаров набросился на Никиту, после чего хоккеисты обменялись ударами и упали на лёд. По итогам эпизода игроки получили по пять минут штрафа.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
19:06
-
18:46
-
18:22
-
18:08
-
17:58
-
17:36
-
17:14
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:54
-
15:34
-
15:16
-
15:04
-
14:44
-
14:42
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00