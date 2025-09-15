Скидки
Главная Хоккей Новости

Трямкин и Комаров устроили драку в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Трямкин и Комаров устроили драку в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Комментарии

В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 3:1 в пользу уральского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4)     2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4)     2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4)     3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5)     4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en)     4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)    

На 19-й минуте второго периода драку во встрече устроили защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и игрок обороны «Салавата Юлаева» Александр Комаров.

Трямкин мощным силовым приёмом отправил нападающего уфимцев Петра Хохрякова на скамейку «Автомобилиста». Комаров набросился на Никиту, после чего хоккеисты обменялись ударами и упали на лёд. По итогам эпизода игроки получили по пять минут штрафа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

