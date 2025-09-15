Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Салават Юлаев, результат матча 15 сентября 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев» из Уфы. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4)     2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4)     2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4)     3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5)     4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en)     4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)    

В составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек (дважды), Александр Шаров и Данил Романцев. Две шайбы за «Салават Юлаев» на свой счёт записал Данил Алалыкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала третью победу подряд.

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.

Ранее клуб из Екатеринбурга также провёл две встречи: с «Ладой» (3:4) и «Ак Барсом» (6:3). На счету «Салавата Юлаева» было одно поражение от «Торпедо» (3:4), а также победа над «Металлургом» (3:2 ОТ).

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Трямкин и Комаров устроили драку в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android