«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

Сегодня, 15 сентября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев» из Уфы. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек (дважды), Александр Шаров и Данил Романцев. Две шайбы за «Салават Юлаев» на свой счёт записал Данил Алалыкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала третью победу подряд.

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.

Ранее клуб из Екатеринбурга также провёл две встречи: с «Ладой» (3:4) и «Ак Барсом» (6:3). На счету «Салавата Юлаева» было одно поражение от «Торпедо» (3:4), а также победа над «Металлургом» (3:2 ОТ).