Главная Хоккей Новости

Барыс — Динамо М, результат матча 15 сентября 2025 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, проиграв «Барысу»
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Классон, Мамин) – 00:40 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Омирбеков, Савицкий) – 24:29 (5x4)     2:1 Колесников (Уолш, Веккионе) – 37:24 (5x3)     2:2 Гусев (Броссо) – 47:00 (5x5)     3:2 Веккионе (Галимов, Уолш) – 50:38 (5x3)     4:2 Омирбеков (Веккионе) – 56:00 (5x5)     5:2 Веккионе (Бреус, Шутов) – 58:33 (en)    

В составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Майк Веккионе (дважды) и Алихан Омирбеков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Никита Гусев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, бело-голубые потерпели четвёртое поражение в пяти матчах на старте сезона.

Ранее «Барыс» одержал две победы: над «Трактором» (4:3 ОТ) и «Амуром» (4:3 Б) и потерпели одно поражение от минского «Динамо» (1:3). На счету бело-голубых было три поражения: от ЦСКА (2:6), «Сочи» (2:3 Б) и «Авангарда» (4:7), а также одна победа над «Металлургом» (2:1 Б).

