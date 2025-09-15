Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, проиграв «Барысу»

Сегодня, 15 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

В составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Майк Веккионе (дважды) и Алихан Омирбеков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Никита Гусев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, бело-голубые потерпели четвёртое поражение в пяти матчах на старте сезона.

Ранее «Барыс» одержал две победы: над «Трактором» (4:3 ОТ) и «Амуром» (4:3 Б) и потерпели одно поражение от минского «Динамо» (1:3). На счету бело-голубых было три поражения: от ЦСКА (2:6), «Сочи» (2:3 Б) и «Авангарда» (4:7), а также одна победа над «Металлургом» (2:1 Б).