«Авангард» стал шестым клубом в истории КХЛ, одержавшим 700 побед

Омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и одержал 700-ю победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Авангард» стал шестым клубом в истории КХЛ с таким достижением. Больше побед только у СКА (817), ЦСКА (765), казанского «Ак Барса» (756), магнитогорского «Металлурга» (751) и московского «Динамо» (710).

На старте сезона-2025/2026 омский клуб потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и также одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4).

В 2021 году «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.