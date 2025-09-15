Скидки
Главная Хоккей Новости

«Авангард» стал шестым клубом в истории КХЛ, одержавшим 700 побед

Комментарии

Омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и одержал 700-ю победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Шарипзянов (Окулов, Блажиевский) – 02:45 (5x5)     1:1 Энас (Пинчук, Галиев) – 17:57 (5x3)     2:1 Потуральски (Волков, Якупов) – 22:19 (5x5)     3:1 Якупов (Лажуа, Фьоре) – 34:26 (5x4)     3:2 Лимож (Хэмилтон, Мелош) – 45:42 (5x5)     3:3 Бориков (Мороз) – 45:57 (5x5)     4:3 Мартынов (Фьоре, Блажиевский) – 47:38 (5x5)     4:4 Лимож (Энас, Диц) – 51:53 (5x5)     5:4 Прохоркин – 65:00    

«Авангард» стал шестым клубом в истории КХЛ с таким достижением. Больше побед только у СКА (817), ЦСКА (765), казанского «Ак Барса» (756), магнитогорского «Металлурга» (751) и московского «Динамо» (710).

На старте сезона-2025/2026 омский клуб потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и также одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4).

В 2021 году «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

