«Авангард» стал шестым клубом в истории КХЛ, одержавшим 700 побед
Поделиться
Омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и одержал 700-ю победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Шарипзянов (Окулов, Блажиевский) – 02:45 (5x5) 1:1 Энас (Пинчук, Галиев) – 17:57 (5x3) 2:1 Потуральски (Волков, Якупов) – 22:19 (5x5) 3:1 Якупов (Лажуа, Фьоре) – 34:26 (5x4) 3:2 Лимож (Хэмилтон, Мелош) – 45:42 (5x5) 3:3 Бориков (Мороз) – 45:57 (5x5) 4:3 Мартынов (Фьоре, Блажиевский) – 47:38 (5x5) 4:4 Лимож (Энас, Диц) – 51:53 (5x5) 5:4 Прохоркин – 65:00
«Авангард» стал шестым клубом в истории КХЛ с таким достижением. Больше побед только у СКА (817), ЦСКА (765), казанского «Ак Барса» (756), магнитогорского «Металлурга» (751) и московского «Динамо» (710).
На старте сезона-2025/2026 омский клуб потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и также одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4).
В 2021 году «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:26
-
20:12
-
19:54
-
19:22
-
19:06
-
18:46
-
18:22
-
18:08
-
17:58
-
17:36
-
17:14
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:54
-
15:34
-
15:16
-
15:04
-
14:44
-
14:42
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:40