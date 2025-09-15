Виктор Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:4).

– Хороший матч, понравилась самоотдача команды, играли с желанием. Не хватает пока что реализации и голов в равных составах. Чтобы победить такую команду, как «Автомобилист», надо реализовывать моменты.

– Нет ли проблем во вратарской линии? Как оцените защиту?

– У нас все защитники, которые первый год играет кто в первом, кто во втором звене. У нас играет Щербаков 2007 года. Мы набиваем шишки, чтобы потом стать сильнее.

– Насколько заметна потеря Джоша Ливо? Есть ли те, кто может его заменить?

– Если только Сергей Мозякин, но он уже закончил.

– Сегодня рано сняли вратаря. Может, переборщили с риском?

– Нет, была хорошая возможность забить, нам было трудно пробить оборону «Автомобилиста». Но это те моменты, которые важны для ребят. Они понимают, что такое быть лидером команды. Все ошибаются, без ошибок ты не становишься лучше, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».