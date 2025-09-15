Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в игре с «Салаватом Юлаевым»

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в игре с «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4)     2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4)     2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4)     3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5)     4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en)     4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)    

— Вспомнили родную обстановку, прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Первые пять минут медленно играли, тяжело выходили из-под прессинга. Капитан завёл команду силовыми приёмами, Вовка Галкин помогал, когда не справлялись. Основной момент — игра в большинстве, забили два гола. Стали более раскрепощённо действовать после этого, но потом заработали сами много невынужденных удалений, которые ломают рисунок игры. Было немало моментов у соперника, но мы сделали 27 блок-шотов.

— С приходом Буше теперь есть две бросающих опции в первой спецбригаде. Как это влияет на розыгрыш?
— Используем его в разных вариациях, здорово, что такая опция есть. Может, третью опцию подготовим.

— Как удалось нивелировать преимущество соперника в движении?
— Да, они здорово начали. Немного успокоили голами соперника, это основное. Проанализируем досконально игру завтра, даже на раскатке видели азарт и хорошее движение «СЮ».

— Как оцените игру Ишимникова, которому доверили 12 минут?
— Огромное желание, старался помочь команде. Парень растёт, надеюсь, составит конкуренцию, будем использовать его и Малоросиянова.

— Почему Юдин удалялся? Как оцените его форму?
— Он входит в чемпионат без предсезонной подготовки, набирает через игры. Он мастер, который выигрывал кубки и боролся за них, он нам необходим. Надеемся, он поскорее войдёт в оптимальную форму, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
«Салават» — предпоследний в КХЛ! Уфимцев прикончили легионеры «Автомобилиста»
«Салават» — предпоследний в КХЛ! Уфимцев прикончили легионеры «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android