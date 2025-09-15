Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в игре с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Вспомнили родную обстановку, прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Первые пять минут медленно играли, тяжело выходили из-под прессинга. Капитан завёл команду силовыми приёмами, Вовка Галкин помогал, когда не справлялись. Основной момент — игра в большинстве, забили два гола. Стали более раскрепощённо действовать после этого, но потом заработали сами много невынужденных удалений, которые ломают рисунок игры. Было немало моментов у соперника, но мы сделали 27 блок-шотов.

— С приходом Буше теперь есть две бросающих опции в первой спецбригаде. Как это влияет на розыгрыш?

— Используем его в разных вариациях, здорово, что такая опция есть. Может, третью опцию подготовим.

— Как удалось нивелировать преимущество соперника в движении?

— Да, они здорово начали. Немного успокоили голами соперника, это основное. Проанализируем досконально игру завтра, даже на раскатке видели азарт и хорошее движение «СЮ».

— Как оцените игру Ишимникова, которому доверили 12 минут?

— Огромное желание, старался помочь команде. Парень растёт, надеюсь, составит конкуренцию, будем использовать его и Малоросиянова.

— Почему Юдин удалялся? Как оцените его форму?

— Он входит в чемпионат без предсезонной подготовки, набирает через игры. Он мастер, который выигрывал кубки и боролся за них, он нам необходим. Надеемся, он поскорее войдёт в оптимальную форму, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.