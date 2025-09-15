Главный тренер «Автомобилиста» поздравил главу Свердловской области с победой на выборах

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поздравил нового главу Свердловской области Дениса Паслера с победой на выборах губернатора.

— На матче присутствовал избранный губернатор области Денис Паслер. Познакомились с ним?

— Мы уже летом познакомились, мы очень рады. Я знаю, что он поддерживает спорт в регионе, поздравляю его лично и от команды с победой на выборами. Возможно, когда будет время, пригласим его к нам, дальше будем стараться показывать тот хоккей, которого от нас ждут, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.