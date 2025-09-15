Рид Буше оценил победу «Автомобилиста» в игре с «Салаватом Юлаевым»
Поделиться
Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4) 2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4) 2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4) 3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5) 4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en) 4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)
«Отличная игра, забили быстрые голы. Нахватали потом много удалений, но бригада меньшинства проделала хорошую работу. Два матча против одной команды не сильно отличались, у нас были примерно одинаковые планы на игру. Всё неплохо сработало в уфимской встрече, нам не пришлось много менять.
Игра в большинстве складывается прекрасно, мы реализовали две первые попытки. Поздравляю Стефана Да Косту с 500-м очком в КХЛ, он прекрасный игрок и давно показывает свой уровень в этой лиге», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
21:56
-
21:38
-
21:28
-
21:12
-
21:06
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:26
-
20:12
-
19:54
-
19:22
-
19:06
-
18:46
-
18:22
-
18:08
-
17:58
-
17:36
-
17:14
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:54
-
15:34
-
15:16
-
15:04
-
14:44
-
14:42
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:45