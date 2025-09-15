Рид Буше оценил победу «Автомобилиста» в игре с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Отличная игра, забили быстрые голы. Нахватали потом много удалений, но бригада меньшинства проделала хорошую работу. Два матча против одной команды не сильно отличались, у нас были примерно одинаковые планы на игру. Всё неплохо сработало в уфимской встрече, нам не пришлось много менять.

Игра в большинстве складывается прекрасно, мы реализовали две первые попытки. Поздравляю Стефана Да Косту с 500-м очком в КХЛ, он прекрасный игрок и давно показывает свой уровень в этой лиге», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.