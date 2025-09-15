«Допускали ненужные удаления». Игрок «Салавата» Хохряков — о поражении от «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Дважды подряд уступили «Автомобилисту». Что не получается?

– Думаю, мы допускаем ненужные удаления. Быстро пропустили из-за этого два гола, и после 0:2 было непросто в игру вернуться. Необходимо улучшить меньшинство.

– Показалось, что во втором периоде в равных составах сильно жались к воротам и не шли активно вперёд. Это была такая установка?

– Не скажу, что мы жались к воротам, возможно, просто где-то переигрывали смены и поэтому приходилось больше защищаться, — приводит слова Хохрякова пресс-служба «Салавата Юлаева».