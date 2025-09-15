Скидки
Хоккей Новости

«Допускали ненужные удаления». Игрок «Салавата» Хохряков — о поражении от «Автомобилиста»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4)     2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4)     2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4)     3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5)     4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en)     4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)    

– Дважды подряд уступили «Автомобилисту». Что не получается?
– Думаю, мы допускаем ненужные удаления. Быстро пропустили из-за этого два гола, и после 0:2 было непросто в игру вернуться. Необходимо улучшить меньшинство.

– Показалось, что во втором периоде в равных составах сильно жались к воротам и не шли активно вперёд. Это была такая установка?
– Не скажу, что мы жались к воротам, возможно, просто где-то переигрывали смены и поэтому приходилось больше защищаться, — приводит слова Хохрякова пресс-служба «Салавата Юлаева».

