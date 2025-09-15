Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Авангарда»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с омским «Авангардом» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Шарипзянов (Окулов, Блажиевский) – 02:45 (5x5)     1:1 Энас (Пинчук, Галиев) – 17:57 (5x3)     2:1 Потуральски (Волков, Якупов) – 22:19 (5x5)     3:1 Якупов (Лажуа, Фьоре) – 34:26 (5x4)     3:2 Лимож (Хэмилтон, Мелош) – 45:42 (5x5)     3:3 Бориков (Мороз) – 45:57 (5x5)     4:3 Мартынов (Фьоре, Блажиевский) – 47:38 (5x5)     4:4 Лимож (Энас, Диц) – 51:53 (5x5)     5:4 Прохоркин – 65:00    

«Здорово, что вернулись в игру с 1:3, но, к сожалению, чуть не хватило. Хотя моментов сегодня достаточно было. Нужно было решать, во втором периоде играли неплохо. Но здесь под воротами такие мелкие вещи, потом подправили, но чуть не хватило. Во втором периоде мы играли очень хорошо, и так бывает, что когда получаешь в ответ, то игра переворачивается. Когда проигрываешь серию бросков, то, конечно, начинаешь что-то искать. Но мы верим в своих ребят. В большинстве забили гол, могли ещё, неплохо двигали шайбу, но надо отдать должное обороне соперника. Четыре гола забить на выезде — для хорошей команды это победа. Но мы допустили некоторые ошибки и проиграли в серии бросков», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

