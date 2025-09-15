Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над минским «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над минским «Динамо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Не нужно ждать, что все матчи будут шедевральными и красивыми. Мы начали сегодня здорово, первые пять минут классно смотрелись, забили быстрый гол. Но, как это часто бывает, когда ты быстро открываешь счёт, то начинаешь думать, что всё будет просто, что получится лёгкая прогулка. Соперник же в такой ситуации мобилизуется и идёт вперёд. Так сегодня и получилось, мы сами себе создали проблемы, теряли шайбу на синей линии, снова нас подвели удаления.

Но наша команда строится, учится выходить из сложных ситуаций в играх с сильным противником. Нам было нелегко, приходилось отбрасываться, но мы нашли путь, чтобы победить. Это абсолютно не красивый путь, но я доволен, что мы сегодня взяли два очка. Прогресс виден, многие моменты становятся лучше от игры к игре», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.