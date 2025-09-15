Фанаты «Автомобилиста» поддержали отстранённого за допинг Голышева на матче с «Салаватом»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, дисквалифицированный за допинг, поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард опубликовал фото баннера фанатов на матче екатеринбургского клуба с «Салаватом Юлаевым» (4:2). Надпись на баннере гласит: «Толя, мы с тобой».

Фото: t.me/GolyshLive15

«Вы лучшие! Спасибо!» — написал Голышев в своём телеграм-канале.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что 30-летний нападающий дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.