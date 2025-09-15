Фанаты «Автомобилиста» поддержали отстранённого за допинг Голышева на матче с «Салаватом»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, дисквалифицированный за допинг, поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард опубликовал фото баннера фанатов на матче екатеринбургского клуба с «Салаватом Юлаевым» (4:2). Надпись на баннере гласит: «Толя, мы с тобой».
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 05:43 (5x4) 2:0 Шаров (Буше, Да Коста) – 12:16 (5x4) 2:1 Алалыкин (Хмелевски, Стюарт) – 15:17 (5x4) 3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 27:00 (5x5) 4:1 Романцев (Денежкин) – 46:49 (en) 4:2 Алалыкин (Ян, Стюарт) – 57:21 (5x4)
Фото: t.me/GolyshLive15
«Вы лучшие! Спасибо!» — написал Голышев в своём телеграм-канале.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что 30-летний нападающий дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы.
В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.
