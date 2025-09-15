Скидки
Защитник «Лос-Анджелеса» Даути выразил надежду, что попадёт в состав сборной Канады на ОИ

Защитник «Лос-Анджелеса» Даути выразил надежду, что попадёт в состав сборной Канады на ОИ
Комментарии

35-летний защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути заявил, что стать участником Олимпиады в составе сборной Канады в его возрасте было бы «большим достижением».

«Я рассчитываю попасть в команду. Знаю, что мне будет трудно пробиться, но лично я рассчитываю попасть в эту команду. Считаю, что попасть в лучшую команду мира в 36 лет — это настоящее достижение. Это было бы потрясающе. Честно говоря, я слишком много об этом думал, и до этого ещё так далеко», — приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

Даути уже дважды представлял Канаду на Олимпийских играх. В 2010 году в возрасте 20 лет он выиграл золотые медали в составе национальной команды в Ванкувере, а также становился золотым призёром спустя четыре года в Сочи.

«Все последние 12 лет я стремился на этот турнир». Маршан — о желании сыграть на Олимпиаде
