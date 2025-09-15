Скидки
Умер член Зала хоккейной славы и экс-вратарь «Рейнджерс» Эд Джакомин

Член Зала хоккейной славы, бывший канадский вратарь Эд Джакомин, который большую часть карьеры провёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Джакомин играл за «Рейнджерс» с 1965 по 1975 год. В 1971-м хоккеист получил «Везина Трофи» как лучший вратарь, а в 1972-м вывел «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли. Он завершил карьеру в НХЛ в 1978-м в «Детройт Ред Уингз».

Всего Джакомин одержал 290 побед и 54 раза сыграл «на ноль» в 610 матчах регулярного чемпионата. Голкипер был включён в Зал славы в 1987 году, а в 1989-м «Рейнджерс» вывели его номер 1 из обращения.

Новости. Хоккей
