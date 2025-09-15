Кудашов — о поражении от «Барыса»: «Динамо» подвело количество удалений и дисциплина

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Барыса» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— «Барыс» с победой, молодцы. Нас сегодня подвело количество удалений. Причём таких удалений, когда играли «три на пять». Очень тяжело выстоять втроём, особенно когда это долгие временные промежутки. Также подвела дисциплина. Будем исправлять это. У нас есть методы: и дополнительная работа, и изменение требований к игрокам, и дисциплинарные наказания. Всё делается через работу и дисциплину.

— Фактор вратаря повлиял на сегодняшний результат?

— Нет. Как я уже сказал, тяжело играть втроём против пятерых. Тут нужно было бы винить тех, кто не реализовал бы такое большинство. Давая такое преимущество, надеяться на победу очень тяжело.

— Вы отметили большое количество удалений. В прошедшем сезоне тоже были проблемы в начале сезона, но не было такого количества индивидуальных ошибок и такой плохой дисциплины. Видите ли вы разницу в начале этого сезона и прошлого?

— Дисциплина хорошо бьёт класс. Даже если ты не удаляешься, ты должен выполнять тактическое задание, относиться правильно к своим индивидуальным действиям. Но то мы в тактике просаживаемся — делаем, что хотим, то сейчас мы наудалялись. Способы решения есть. Будем действовать, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».