Канадский хоккеист Орка Вайсблатт погиб в ДТП в возрасте 25 лет

Нападающий «Аллен Американс» Орка Вайсблатт погиб в ДТП в возрасте 25 лет, сообщается на сайте хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). Обстоятельства происшествия не уточняются, известно, что трагедия произошла в минувшие выходные.

«Мы все убиты горем. Орка с нетерпением ждал этого следующего шага в своей хоккейной карьере. Он был не просто техничным игроком, он был игроком, способным менять ход игры. Я до сих пор вижу его улыбку, когда он возвращался на скамейку после одного из своих мощных бросков. Больше всего нам будет не хватать его заразительной улыбки», — приводит слова главного тренера «Американс» Стива Мартинсона сайт ECHL.

Вайсблатт подписал однолетний контракт с «Алленом» в текущее межсезонье. До перехода во взрослый хоккей Орка играл в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Калгари Хитмен». В 138 играх он набрал 104 (27+77) очка.